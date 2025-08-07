Фермеры в условиях вечной мерзлоты попытаются вырастить морковь и свеклу

На Ямале фермеры попытаются вырастить корнеплоды – морковь и свеклу. Амбициозные планы заявила агрофирма из Красноселькупа, сообщает председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

«Ассортимент продукции: собственные овощи – картофель, капуста, огурцы, редис, лук. Сейчас идет высадка экспериментальных культур – моркови и свеклы», – добавил Ямкин.

Агрофирма также занимается молочной продукцией: производит кефир, сметану, творог и сливки. В скором времени собираются запустить производство йогуртов. Занимаются на предприятии и олениной: делают тушенку, фарш, сало и холодец.

В планах у руководства фирмы начать поставку продуктов в детские сады, школы и учреждения здравоохранения района. Для увеличения объемов овощеводства построят вторую теплицу, а условия производства улучшат подключением морозильных камер к газовой котельной, уточняет «Север-пресс».

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube