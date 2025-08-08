Оправдательный приговор ноябрьскому пироману отменили и вернули дело снова в суд

Накануне Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор суда Ямало-Ненецкого автономного округа в отношении жителя Ноябрьска, обвинявшегося в совершении поджогов 4 деревянных жилых домов, направив дело на новое рассмотрение.

Напомним, что ранее суд Ямало-Ненецкого автономного округа на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, признавших подсудимого непричастным к совершению преступления, постановил оправдательный приговор.

Подсудимому инкриминировались совершение 4 поджогов лестничных маршей в деревянных домах в Ноябрьске осенью 2023 года, в ходе которых 1 дом практически полностью выгорел, уничтожено и пострадало имущество жильцов, в огне погибли девушка с 2 малолетними детьми (п. «а, в, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух и более лиц, малолетнего, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений, ч. 2 ст. 167 УК РФ – умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба).

Кроме того, в результате пожаров пострадали 3 жителей, повреждено и уничтожено имущество более 30 человек.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами апелляционного представления о многочисленных нарушениях пределов судебного разбирательства, допущенных стороной защиты, что сформировало у коллегии присяжных заседателей ошибочное мнение относительно обстоятельств дела, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Ноябрьск, Елена Васильева

