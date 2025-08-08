российское информационное агентство 18+

Новые льготы вводят власти Ямала для сотрудников ГКУ «Ресурсы Ямала»

На Ямале сотрудникам госучреждения «Ресурсы Ямала» будут компенсировать расходы за аренду квартиры. Об этом сообщается в проекте постановления правительства Ямала, который опубликован на официальном сайте

Мера направлена на «стимулирование развития информационной сферы региона путём привлечения квалифицированных кадров в области ИТ-технологий», – уточнили в пресс-службе окружного правительства.

Максимальная сумма компенсации – 28,7 тыс. рублей. Деньги будут выплачивать из окружного бюджета. Компенсация предоставляется работнику на должности, относящейся к отрасли информационных технологий.

Сейчас компенсацию платы за аренду квартиры получают учителя, педагоги допобразования и работники спортивных объектов.

«В регионе сформировали перечень профессий и учреждений, при поступлении на работу в которые можно получить компенсацию на аренду жилья. Это запущенные в 2024 году и планируемые к открытию до конца 2026 года новые объекты: школы, три ямальских кванториума, детские сады и учреждения дополнительного образования, в том числе школа искусств, арт-резиденции, культурный центр. А также спортивные объекты, в том числе мини-футбольная арена и крытая пешеходная галерея-променад в Новом Уренгое, «Ноябрьск-Арена» и универсальный спортзал в нефтяной столице региона», – сообщала «Российская газета» в 2024 году.

Салехард, Наталья Ефремова

