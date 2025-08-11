Власти Ямала ещё ждут ответ Москвы по новым правилам ловли рыбы в реке Таз

Росрыболовство ещё рассматривает обращение правительства Ямала и учёных о сокращении запрета на неводной вылов рыбы на реке Таз. Об этом сообщил глава Тазовского района Виктор Югай.

«С завтрашнего дня (10 августа – прим.ред) наступает запрет на неводной лов. В течение полутора лет департамент АПК проводил работу совместно с наукой, чтобы сдвинуть эти запреты чуть право, либо сделать ступенчатый запрет. Сегодня вся документация находится на рассмотрении в Росрыболовстве. Понятно, что процесс небыстрый. Но мы надеемся, что изменения будут внесены и мы сможем эффективно заниматься добычей рыбы, а рыбаки получать доход», – сказал г-н Югай в рамках своего прямого эфира 9 августа 2025 года.

Ранее в департаменте АПК сообщали, что запрет ввели для защиты нерестового стада сиговых – учёные фиксировали ухудшение состояния популяции. По версии чиновников, правила основаны на старых данных о том, что основной подъём чира проходил в августе. «Сейчас ситуация иная. Нерест чира приходится на сентябрь», – говорили в ведомстве и приводили данные учёных.

«Установленный срок запрета в 20 дней – слишком большой! Мы просили установить продолжительность запрета на 10 дней. В Росрыболовстве установили вдвое больший срок, но мы будем настаивать на его сокращении до разумных пределов: чтобы и рыбаки по 20 дней не простаивали, но вместе с тем, чтобы необходимое для нормального воспроизводства количество рыбы прошло», – объяснял в 2024 году заместитель заведующего лабораторией рыбохозяйственной экологии Тюменского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Павел Кочетков.

Тазовский район, Наталья Ефремова

