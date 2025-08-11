Ямальчанку оштрафовали за незаконную прописку мигрантов

Прокуратура Нового Уренгоя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летней местной жительницы.

Она признана виновной по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

Установлено, что с целью оказания помощи своим знакомым в мае 2025 года женщина фиктивно зарегистрировала 4 иностранных граждан по месту своего жительства в Новом Уренгое. Совершив указанное деяние, подсудимая лишила возможности уполномоченных должностных лиц МВД России осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами правил миграционного учета и учет иностранных граждан по месту пребывания на территории Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимая признала вину в полном объеме.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Иностранные граждане сняты с миграционного учета, принято решение о запрете их въезда на территорию Российской Федерации.

Приговор в законную силу не вступил.

Новый Уренгой, Елена Васильева

