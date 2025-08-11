Замполпреда Борис Кириллов обсудил с ямальскими чиновниками лигитимность выборов

Заместитель уральского полпреда Борис Кирилов по поручению Артема Жоги провёл в Салехарде рабочее совещание по вопросам подготовки и проведения Единого дня голосования на территории Ямала.

В совещании приняли участие представители окружной избирательной комиссии, руководители органов исполнительной власти региона, представители муниципальных образований.

Участники обсудили организационные аспекты предстоящей избирательной кампании, в том числе доступность и прозрачность голосования, подготовку избирательных участков, обеспечение мер безопасности и соблюдение прав граждан, в том числе на отдалённых и труднодоступных территориях округа. Особое внимание было уделено вопросам информационного сопровождения выборов.

«Организация открытых, прозрачных и легитимных выборов – приоритетная задача для всех уровней власти. Важно сделать так, чтобы каждый житель округа, вне зависимости от места проживания и условий, мог реализовать своё избирательное право», – подчеркнул Борис Кириллов.

Напомним, что с 12 по 14 сентября 2025 года на Ямале состоятся выборы депутатов в шести муниципалитетах, кроме того, жители выберут депутатов Законодательного собрания автономного округа восьмого созыва.

Москва, Елена Васильева

