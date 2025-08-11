Жителей Тазовского района будут бесплатно лечить от алкоголизма

В Тазовском районе дума утвердит дополнительные меры соцподдержки для граждан, которые ведут традиционный образ жизни. Инициатором новых льгот стал глава района Виктор Югай. Тазовчане смогут получить компенсацию за цинковый ящик, лечение от алкоголизма, бесплатное обучение в ссузе и вузе, жилое строение и другое. Проект решения размещён на официальном сайте района.

Обязательное условие получения поддержки – человек должен вести традиционную хозяйственную деятельность и заниматься традиционными промыслами. Подробности и условия получения новых льгот пока не названы.

Полный перечь дополнительных мер поддержки:

– Обеспечение материальными средствами (перечень такх средств не приведён – прим.ред)

– Выделение товарно-материальных ценностей для погребения по национальным (ненецким) обычаям

– Оплата за изготовление цинкового ящика (возмещение расходов за изготовление цинкового ящика)

– Оплата за лечение от алкогольной зависимости

– Возмещение расходов на получение среднего профессионального и высшего образования

– Оплата за проживание в общежитии (возмещение расходов по найму жилого помещения)

– Выплата дополнительной социальной стипендии

– Единовременная выплата отдельным категориям студентов (категории не указаны – прим.ред)

– Предоставление жилого строения либо вагон-дома

– Выделение печи для жилого строения, вагон-дома

Тазовский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube