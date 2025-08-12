На Ямале с начала года нашли работу более 140 врачей

143 новых врача трудоустроились в ямальские медучреждения с начала года. Это узкие специалисты и врачи общей практики. Среди них кардиологи, неврологи, офтальмологи, онкологи, хирурги, эндокринологи, травматологи-ортопеды, аллерголог, терапевты и педиатры.

Накануне в окружной больнице к работе приступила к работе аллерголог – ее пациенты очень ждали. Молодая семья Бикбулатовых приехала в Салехард из Башкирии вместе с маленьким сыном. В поликлинике Салехардской окружной клинической больницы Айдар работает врачом-терапевтом участковым, Лилия – аллергологом-иммунологом.

Айдар и Лилия – выпускники Башкирского государственного медицинского университета, познакомились еще на первом курсе и вместе прошли путь от простых студентов до специалистов. После ординатуры начинали свою трудовую деятельность в медицинских учреждениях Уфы, приобретая практический опыт и углубляя свои профессиональные компетенции.

«Наш выбор в пользу Салехарда обусловлен несколькими факторами, среди которых отмечаем привлекательные условия труда, профессиональные перспективы и социальную поддержку, оказываемую медицинским работникам», – рассказала Лилия Бикбулатова.

Десять докторов стали участниками программы «Врачи, нужные Ямалу» в крупных городах. Выплату получили оториноларинголог, невролог, офтальмолог, психиатр, травматолог-ортопед, терапевт, акушер-гинеколог, эндокринолог, два педиатра. Региональный проект действует с 2018 года и предусматривает выплату в один миллион рублей: 500 тысяч при трудоустройстве, еще 500 – спустя два года. Участниками программы уже стали более 250 врачей, в этом году в округ приедут еще 25 специалистов.

Семь земских докторов трудоустроены в медучреждения Яр-Сале, Тазовского, Тарко-Сале, Мужи и Лабытнанги. По федеральному проекту выплата один миллион рублей назначается медикам городов с численностью до 50 человек и два миллиона – специалистам в сельских местностях. Отработать в регионе нужно пять лет. До конца года программой смогут воспользоваться еще 12 врачей.

Благодаря окружной программе «Найди профессионала» в этом году на Ямале трудоустроено 20 врачей. Проект предусматривает денежную выплату медицинским работникам округа, по рекомендации которых в больницу, где они трудятся, приняты специалисты на вакантную ставку. В нем принимают участие врачи, медицинские психологи и IT-специалисты. Размер выплаты – от 60 до 100 тысяч рублей в зависимости от категории приглашенного специалиста.

Тринадцать медиков получили в найм служебное жилье, выплатой в 100 тысяч рублей воспользовались 17 врачей в возрасте до 30 лет.

Также с начала года 14 врачей привлечены к работе в ямальских больницах благодаря окружному рекрутинговому центру. Они появились в больницах Лабытнанги, Надыма, Ноябрьска, Нового Уренгоя и Тарко-Сале, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе правительсва ЯНАО.

