Родные погибшего на СВО ямальца только через суд добились положенных выплат

Родным погибшего на СВО ямальца пришлось идти в прокуратуру для получения положенных выплат.

Как сообщил «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, департамент социальной защиты населения округа отказал в назначении единовременной выплаты в размере 3 млн рублей членам семьи военнослужащего, погибшего в ходе участия в специальной военной операции.

По мнению чиовников, имеющим право на такую выплату не относятся члены семей граждан, участвовавших в СВО в добровольческих формированиях, в составе одного из которых воевал погибший.

Не согласившись с такой позицией прокурор обжаловал решение органа государственной власти в судебном порядке.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, посчитав требования прокурора необоснованными.

Вместе с тем, в результате пересмотра дела в апелляционном порядке, прокурору удалось доказать законность предъявленных требований, в результате судом автономного округа в июле 2025 г. иск прокурора удовлетворен в полном объеме. Родные поучат за погибшего 3 млн рублей.

Судебный акт вступил в законную силу.

Салехард, Елена Васильева

