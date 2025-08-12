Родные погибшего на СВО ямальца только через суд добились положенных выплат

Родным погибшего на СВО ямальца пришлось идти в прокуратуру для получения положенных выплат.
Как сообщил «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, департамент социальной защиты населения округа отказал в назначении единовременной выплаты в размере 3 млн рублей членам семьи военнослужащего, погибшего в ходе участия в специальной военной операции.
По мнению чиовников, имеющим право на такую выплату не относятся члены семей граждан, участвовавших в СВО в добровольческих формированиях, в составе одного из которых воевал погибший.
Не согласившись с такой позицией прокурор обжаловал решение органа государственной власти в судебном порядке.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, посчитав требования прокурора необоснованными.
Вместе с тем, в результате пересмотра дела в апелляционном порядке, прокурору удалось доказать законность предъявленных требований, в результате судом автономного округа в июле 2025 г. иск прокурора удовлетворен в полном объеме. Родные поучат за погибшего 3 млн рублей.
Судебный акт вступил в законную силу.
Салехард, Елена Васильева
