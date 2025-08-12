На ферме в Лабытнанги в огне погибли животные

Во вторник, 12 августа, на ферме в Лабытнанги случился пожар. Сотрудники пожарной части успели спасти часть животных, но есть и погибшие. Кроме того, пострадал владелец фермы – у него ожоги.

Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 6:24 утра 12 августа. Горели деревянные постройки по улице Сибирская. Через несколько минут пожарные подразделения были на месте вызова.

«На момент прибытия наблюдалось открытое горение хозяйственных построек ориентировочно на площади 200 кв.м. Внутри находились сельскохозяйственные животные: гуси, свиньи, куры, голуби и собака. Часть животных удалось спасти – 10 гусей, 18 свиней и собаку», – сообщили в пресс-службе управления МС Ямала.

Число погибших зверей уточнятся.

Пожарные эвакуировали газовые баллоны. Спустя 1,5 часа открытое горение было ликвидировано ориентировочно на площади 300 кв. м.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

