В Новом Уренгое сегодня горел ангар-склад

В Новом Уренгое в промзоне сегодня тушили крупный пожар. Как сообщает управление МЧС по ЯНАО,

В 15 часов 12 минут в пожарно-спасательную часть города поступило сообщение о возгорании здания ( принадлежность уточняется), расположенного по улице Таежной.

Через несколько минут пожарные подразделения были на месте вызова. На момент прибытия наблюдалась сильное задымление, людей внутри не было.

Через 40 минут пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.

Новый Уренгой, Елена Васильева

