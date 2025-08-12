Уральский политик Михаил Каган награждён Орденом Мужества

Бывший заместитель губернатора Ямала Дмитрий Каган награждён Орденом Мужества. Награду он получил в июле 2025 года, после того, как вернулся с СВО. Чиновник участвовал в спецоперации с августа 2024 года по апрель 2025 года. Командовал взводом. Сейчас г-н Каган находится во Владивостоке, на рабочем месте – он занимает пост заместителя полпреда ДФО.

«Да, это так, награду я получил. Освобождали Курскую область. Я человек военный, работали, выполняли поставленные задачи. Президент оценил. Вот, собственно, и всё», – прокомментировал Каган агентству «URA.RU»

Каган также награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отличие в охране общественного порядка». Является генерал-лейтенантом полиции.

В правительстве Ямала г-н Каган курировал взаимодействие с силовиками и занимался вопросами безопасности. Кроме этого, он работал в аппарате полпредства УрФО в Челябинской и Свердловской областях.

Салехард, Наталья Ефремова

