Два ямальца получили уголовные сроки и штрафы за попытку торговать наркотиками

Два ямальца попали под суд за попытку организовать торговлю наркотиками.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в мае 2025 года один из обвиняемых через Интернет связался с неизвестным лицом и договорился о торговле наркотиками. К этому делу он решил привлечь свою жену. Далее супруги съездили в Ноябрьск, забрали там наркотик массой более 33 гр, расфасовали в Новом Уренгое, но при попытке оборудовать тайники они были задержаны сотрудниками полиции.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет со штрафом в размере 200 тыс. рублей и 4 года лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Мобильные телефоны осужденных, как средство совершения преступления, были обращены в доход государства.

Новый Уренгой, Елена Васильева

