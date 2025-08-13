Губернатор Артюхов посмотрел воссозданный объект ГУЛАГа

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время объезда по округу посмотрел музей объектов ГУЛАГа – 501 стройки. Лагерь воссоздают уже третий год. К осени работы должны быть закончены. В реестре госконрактов можно найти контракт на строительство музейных объектов с компанией «Рестюнион». На этапе заключения контракта работы стоили 54 млн рублей. Потом стоимость работ выросла до 96 млн рублей, то есть на 40 млн рублей. Есть и ещё один контракт с этой компанией, который касается обустройства экспозиции – на 28 млн рублей.

Как сообщила директор МВК имени И. С. Шемановского Виктория Самсонова, за три года здесь практически полностью воссоздали историческое пространство лагеря. По эскизам того времени построили две сторожевые будки – «вахты», жилой барак, баню-дезкамеру и штрафной изолятор. Восстановили деревянное ограждение с въездными воротами и наблюдательную вышку охранников. Сейчас перед строителями стоит задача восстановления исторической конюшни рядом с рекой. В ходе реконструкции строители старались максимально сохранить исторические детали зданий.

«Разъезд «Глухариный» станет местом памяти, но также и точкой притяжения для тех, кто хочет глубже понять наш регион – его прошлое и путь, который он прошел. Обязательно сделаем аудиогид для удобства всех посетителей», – отметил глава округа.

Для максимальной достоверности интерьера используются старинные вещи, найденные на местах исторических сооружений.

В лагерном пункте» Глухариный» на территории легендарной 501-й стройки располагался мужской исправительно-трудовой лагерь строгого режима. Осуждённые строили железную дорогу.

Власти Ямала также построили дорогу к лагерю.

Для посетителей экспозиции предусмотрена комфортная инфраструктура: на парковке уже установлены беседки, скамейки, мусорные баки, планируется установка пандуса для маломобильных граждан. Пространство оснащается информационными табличками и ориентирами, облегчающими передвижение по всей площади объекта.

Надымский район, Наталья Ефремова

