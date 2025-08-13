Школы Ямала заработают по московскому электронному образцу

Между Москвой и Ямало-Ненецким автономным округом (ЯНАО) заключено соглашение о внедрении в школы ЯНАО сервисов и подсистем «Московской электронной школы» («МЭШ»), которые выступают основой для цифровой платформы региона. Все 128 школ ЯНАО перейдут на «МЭШ» со второй четверти нового учебного года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичные специалисты будут оказывать техническую и методическую поддержку, проведут обучение сотрудников образовательных организаций ЯНАО по работе в «МЭШ», обеспечат адаптацию и доработку системы под потребности региона. Общее число пользователей составит более 237 тысяч человек, из них свыше 81 тысячи – ученики, около 150 тысяч – родители и более 6,6 тысячи – педагоги.

Отметим, что наработки Москвы в области цифровизации образования уже активно используют регионы России: Калужская, Московская, Тюменская области, республики Татарстан и Дагестан. В них новая образовательная платформа охватывает более 4,3 тысячи школ, ей пользуются свыше 4,5 млн человек.

Салехард, Елена Васильева

