Ямалец заплатит штраф в 120 тысяч за фиктивную регистрацию мигранта

Ямалец заплатит большой штраф за то, что фиктивно зарегистрировал мигранта. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО,

мужчина в ноябре 2024 года фиктивно поставил на учет иностранного гражданина по месту пребывания в своей квартире, а также произвел его дальнейшую регистрацию.

Вместе с тем возможность фактического проживания и регистрации в указанном помещении иностранного гражданина не была предоставлена.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, по совокупности преступлений путем частичного сложения, окончательно назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.

Надым, Елена Васильева

