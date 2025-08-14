Ребенку выплатят 300 тысяч за то, что он чуть не остался без глаза

На Ямале ребенку выплатят 300 тысяч за то, что он чуть не остался без глаза.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, инцидент произошел ноябре 2024 года на плашкоуте в селе Аксарка. Малолетние дети нашли в каюте судна охотничье ружье, один из несовершеннолетних взяв его в руки по неосторожности произвел выстрел, при этом дробь попала мальчику в глаз, у него была открытая рана правого века.

По факту инцидента владелец охотничьего ружья за нарушение правил хранения оружия был привлечен к административной ответственности.

Однако мать пострадавшего мальчика пошла с жалобой в прокуратуру, а та уже через потребовала через суд с владельца охотничьего ружья компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

Судом требования прокурора были удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube