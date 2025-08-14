На Ямале ребенку выплатят 300 тысяч за то, что он чуть не остался без глаза.
Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, инцидент произошел ноябре 2024 года на плашкоуте в селе Аксарка. Малолетние дети нашли в каюте судна охотничье ружье, один из несовершеннолетних взяв его в руки по неосторожности произвел выстрел, при этом дробь попала мальчику в глаз, у него была открытая рана правого века.
По факту инцидента владелец охотничьего ружья за нарушение правил хранения оружия был привлечен к административной ответственности.
Однако мать пострадавшего мальчика пошла с жалобой в прокуратуру, а та уже через потребовала через суд с владельца охотничьего ружья компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.
Судом требования прокурора были удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило.
Салехард, Елена Васильева
