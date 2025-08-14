На Ямале упростили условия для получения 3 млн рублей за первенца

На Ямале упростили требования для получения выплаты в размере 3 миллионов рублей молодыми семьями для рождения ребенка



Раньше, чтобы воспользоваться мерой поддержки, обоим родителям нужно было проживать в округе не менее года, а теперь достаточно одного, сообщает телеграм-канал «Ямал. Официально».

Региональную программу поддержки молодых семей обновили в начале 2025 года. Участвовать в ней могут супружеские пары, ставшие родителями с 1 января текущего года. Возраст супругов не должен превышать 35 лет, а семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий, но иметь достаточные доходы для оплаты ипотеки.

Салехард, Елена Васильева

