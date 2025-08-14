В России будут создавать арктические ветряные электростанции

Россия разрабатывает арктические ветрогенераторы для обеспечения энергией объектов Северного морского пути (СМП), а также намерена создать одни из самых эффективных в мире солнечных электростанций. Об этом пишет портал «ЭнергоНьюс» со ссылкой на директора департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова.

Технология, по словам чиновника, позволит возводить ветроустановки, способные работать в экстремальных условиях, которые станут важным элементом инфраструктуры при освоении СМП.

Второе направление, как отметил Кузнецов, предусматривает разработку солнечных электростанций с коэффициентом полезного действия, соответствующим лучшим мировым аналогам. Это позволит, подчеркнул он, достичь технологического суверенитета в области солнечной генерации.

«Мы хотим обеспечить нашей стране технологический суверенитет как по КПД солнечных электростанций, чтобы они у нас были на уровне лучших мировых практик, так и освоить производство ветрогенерирующих установок в арктическом исполнении», – сказал он на пресс-конференции в рамках Промышленно-энергетического форума TNF 2025.

Добавим, что в январе текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Генсхема является ключевым документом, направленным на достижение целей развития электроэнергетики в стране, учитывая сценарные условия и передовые технологии в области производства и передачи энергии.

Салехард, Елена Васильева

