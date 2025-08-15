Финансирование правительственного фонда «Сотрудничество Ямала» выросло до 2,2 млрд рублей

Правительственный фонд «Сотрудничество Ямала» получит больше денег, чем планировалась. Дополнительную субсидию в 180 млн рублей выделяют власти этой структуре. Общая сумма субсидии таким образом уже выросла до 2,2 млрд рублей.

90,7 млн рублей из этой суммы идёт на содержание фонда.

125,7 млн рублей – на мероприятия по чествованию ветеранов в рамках юбилеев Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска.

Ещё 20,2 млн рублей – покупка сувениров ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным категориям граждан, а также финансирование материально-технического обеспечения мероприятий модуля «Региональное и муниципальное управление» программы «Время героев».

Расшифровки расходов остальных 2,1 млрд рублей нет. Указано только, что деньги идут на деятельность фонда.

Ранее власти Ямала говорили, что Фонд в числе прочего финансирует помощь бойцам СВО.

Салехард, Наталья Ефремова

