Новейший земснаряд «Лотос-2» отправился в Салехард – работать в Обь-Иртышском бассейне

Успешно прошедший испытания земснаряд «Лотос-2» проекта 93.159 покинул акваторию производственной площадки «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта Объединенной судостроительной корпорации и отправился в Салехард.

Дноуглубительное судно следует по маршруту перегона для передачи заказчику – ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть». Прибытие ожидается во второй декаде сентября.

Земснаряд пройдет по реке Волга, Рыбинскому водохранилищу, Волго-Балтийскому водному пути и Беломорско-Онежскому каналу, а также по Обской губе в прибрежной 20-мильной зоне Белого, Баренцева и Карского морей.

«Лотос-2» – третий земснаряд из четырех, строительство которых ведется по заказу «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) в рамках профильной программы с госфинансированием для администраций бассейнов внутренних водных путей РФ. Первые два судна с роторным и фрезерным рыхлителями были переданы в эксплуатацию в 2023 и 2024 годах.

Флот эксплуатируется в Волжском и Двинско-Печорском бассейнах внутренних водных путей. Земснаряд и его оборудование предназначены для производства дноуглубительных работ. Данные суда удобны для работы с илом, топким грунтом, песком различной зернистости и взвешенности, глиной и гравием, отмечают «Вести-Ямал».

Салехард, Елена Васильева

