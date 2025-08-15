Коммерческую фирму оштрафовали на 10 млн рублей за подкуп контрагента

В Губкинском коммерческую фирму оштрафовали на 10 млн рублей за подкуп контрагента.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе проверки было установлено, что с мая 2022 по март 2024 годов директор коммерческой организации передавал деньги и ценное имущество начальнику управления делами одного из предприятий города. Вознаграждение предназначалось за осуществление общего покровительства на стадии заключения контрактов на оказание услуг.

Прокурор города возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере).

По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 10 млн рублей, в обеспечительных целях на имущество компании наложен арест.

Уголовное дело о коммерческом подкупе рассматривается судом.

Губкинский, Елена Васильева

