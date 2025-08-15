Автолюбитель заплатил 300 тысяч девочке, которую он сбил

Прокуратура Муравленко провела проверку по обращению местного жителя о нарушении прав его дочери.

В ходе нее было установлено, что в августе 2024 года мужчина, управляя автомобилем, не предоставил преимущество в движении несовершеннолетней велосипедистке.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила травмы средней тяжести.

Прокурором города в суд был направлен иск о взыскании компенсации морального вреда с виновника ДТП в размере 300 тыс. рублей. Как сообщили «Новом Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, иск был удовлетворен.

По результатам исполнения судебного решения деньги пострадавшей были полностью выплачены.

Салехард, Елена Васильева

