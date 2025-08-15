На Ямале модернизировали ЛЭП, проходящую через вечную мерзлоту

В ЯНАО модернизировали ЛЭП, трасса которой проходит в районах вечной мерзлоты. На линии электропередачи 220 кВ «Уренгойская ГРЭС – Исконная» энергетики установили новые опоры. Высота конструкций – 40 м, вес каждой достигает 21 тонну. Опоры установлены на бетонных сваях, способных выдержать экстремальные климатические условия Крайнего Севера.

Работы проходили в сложной болотистой местности, энергетикам пришлось задействовать спецтехнику: автогидроподъемники, кран, бульдозер, универсальная бурильная машина и вездеходы. ЛЭП поставляет энергию в промышленные районы ЯНАО, обновление оборудования позволит повысить надежность электроснабжения – рассказали в филиале ПАО «Россети».

