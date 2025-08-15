Почта России выпустила новую марку к юбилею Нового Уренгоя

Почтовая марка с символами Нового Уренгоя появилась на Почте России к юбилею газовой столицы. На ней изображена стела первой разведочной скважины, Богоявленский собор и герб города, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своих соцсетях.

«Это уже четвёртая марка, посвящённая Новому Уренгою. Первая вышла в 1981 году и иллюстрировала достижения страны, вторая в 1983 году в честь легендарного газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород», третья – в 2009-м в серии «Россия. Регионы». Каждая как страница истории – показывает, как рос и развивался наш город», – написал губернатор ЯНАО.

Юбилей Новый Уренгой празднует в текущем, 2025 году.

Торжественная церемония гашения марки прошла в городском музее. В ней принял участие г-н Артюхов, который приехал в газовую столицу в рамках «Честного маршрута», глава города Антон Колодин, ветеран труда Евгений Янов, а также директор макрорегиона Урал «Почты России» Наталья Алемасова.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

