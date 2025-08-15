В Новом Уренгое ограничат движение самокатов. Как сообщил глава города Антон Колодин, готовятся поправки об ограничении скорости движения самокатов в парке Дружба. Об этом он сказал во время встречи губернатора округа Дмитрия Артюхова с населением города.
Вопрос о необходимости регулирования СИМ задала молодая жительница Нового Уренгоя. Глава Ямала сначала не поверил, что проблема является острой, и сообщил, что регион изучит опыт других субъектов, где самокатов больше.
Однако слово взял глава Нового Уренгоя Антон Колодин и подтвердил, что негативные случаи, когда молодые люди на самокатах мешают пешеходам, есть.
«Готовим ограничения. Парк «Дружба», наверное не для самокатов, там гуляют мамы с колясками»,– отметил мэр, после чего раздались аплодисменты.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
