В Новом Уренгое ограничат движение самокатов. Как сообщил глава города Антон Колодин, готовятся поправки об ограничении скорости движения самокатов в парке Дружба. Об этом он сказал во время встречи губернатора округа Дмитрия Артюхова с населением города.

Вопрос о необходимости регулирования СИМ задала молодая жительница Нового Уренгоя. Глава Ямала сначала не поверил, что проблема является острой, и сообщил, что регион изучит опыт других субъектов, где самокатов больше.

Однако слово взял глава Нового Уренгоя Антон Колодин и подтвердил, что негативные случаи, когда молодые люди на самокатах мешают пешеходам, есть.

«Готовим ограничения. Парк «Дружба», наверное не для самокатов, там гуляют мамы с колясками»,– отметил мэр, после чего раздались аплодисменты.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

