Губернатор Артюхов объяснил затянувшийся ремонт КСК «Геолог»

Культурно-спортивный комплекс «Геолог» в Тарко-Сале должен открыться в сентябре. Ремонт затянулся из-з того, что здание перестраивали почти полностью и пришлось подгонять его под современные требования к строительным объектам. Об этом стало известно во время встречи губернатора ЯАО Дмитрия Артюхова с жителями Тарко-Сале.

«Сегодня был на этом объекте. Как часто бывает с объектами не новыми, капремонт затянулся, там всё пришлось переделывать, усиливать, чтобы он соответствовал всем современным нормам: пожарной безопасности и так далее. Там готовность очень хорошая, там уже почти всё доставлено», – прокомментировал сдвиг сроков глава округа накануне, 17 августа.

Глава Пуровского района Кирилл Трапезников добавил, что предварительно комплекс планируют отрыть в середине сентября 2025 года.

До осени 2024 года КСК ремонтировал подрядчик «Макс Групп» из Москвы. Кто после него взялся за модернизацию здания – найти не удалось.

Пуровский район

