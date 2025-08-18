Водитель сдавал назад и наехал на ребенка

На Ямале сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельства травмирования ребенка под колесами автомобиля.

Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось вечером 17 августа в селе Толька. Около 21:35 в районе дома 6 на улице Сидорова водитель «Лады» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил травмы.

Автоинспекторы уточнили, что ребенок попал под колеса машины, когда водитель сдавал задом. Сидевший за рулем мужчина не убедился в безопасности маневра.

