Прокуратура вернула 12 млн рублей долгов по зарплате сотрудникам ООО «Тор-Логистик»

Прокуратура Губкинского провела проверку исполнения трудового законодательства, в ходе которой были выявлены большие долги по зарплате в ООО «Тор-Логистик».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, за май 2025 г. перед 43 работниками образовался долг более 3,1 млн рублей и за июнь 2025 года перед 86 работниками были выявлены долги в 9 млн рублей.

В целях устранения нарушений закона прокурор внес представление руководителю общества, а также возбудил в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

После вмешательства надзорного ведомства права работников восстановлены, задолженность по оплате труда была полностью погашена.

Губкинский, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube