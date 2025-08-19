В Муравленко откроют зарядную станцию для электромобилей

В Муравленко откроют зарядную станции для электромобилей. Об этом сообщил представитель администрации Муравленко во время встречи губернатора Дмитрия Артюхова с жителями.

«Из ближайших – на Карамовском посту есть зарядная станция. Мы запланировали, что у нас в Муравленко в этом году уже будет. На будущей парковке поликлинического корпуса будет зарядная станция», – сообщил представитель муниципальной власти.

Муравленко, Наталья Ефремова

