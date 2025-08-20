Путин может приехать на Ямал

Владимир Путин может посетить Ямал. Вопрос об этом был поднят в ходе визита в рамках «Честного маршрута» губернатора Дмитрия Артюхова в Муравленко.

Напомним, что газовая столица Ямала отмечает в этом году юбилей.

«Такие вещи не рассказывают заранее. Мы очень хотим, чтобы наш президент приехал. Он очень поддерживает юбилей, и по его указу он празднуется так широко», – сообщил Артюхов жителям Муравленко.

Глава Ямала отметил постоянное внимание со стороны Путина к округу и к Арктике, и к Ямалу, и высказал надежду, что Путин приедет. Но о датах пока говорить рано.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube