В Ноябрьске губернатор Артюхов открыл обновлённое здание ОМОН

В Ноябрьске 20 августа открыли отремонтированное здание для спецподразделения ОМОН. В церемонии принял участие губернатор Дмитрий Артюхов, который добрался до Ноябрьска в рамках ежегодной поездки по округу «Честный маршрут». Также здание открывал командир ноябрьского ОМОН «Ямал» Дмитрий Сирин.

«Ноябрьск – «Южные ворота» Ямала и один из самых больших городов округа – готовится отметить полувековой юбилей. К этой дате серьёзно усилили его защитный потенциал. В конце прошлого года запустили досмотровый комплекс на Карамовском посту, сегодняшнее событие – следующий стратегический шаг. Прилагаем все усилия, чтобы объекты критической инфраструктуры на территории округа были максимально защищены, а предстоящие праздники прошли спокойно», – сказал г-н Артюхов, которого цитирует пресс-служба.

Ранее в здании находились другие подразделения полиции. Здесь заменены окна, двери, внутренние инженерные системы, освещение, утеплена крыша, обновлен фасад и кровля. Появилось более 30 новых помещений, среди них – дежурная, класс служебной подготовки, кабинеты фельдшера и психолога. Реконструкцию здания выполнили за полтора года.

За счёт средств регионального бюджета здание оборудовано всем необходимым, добавили в правительстве.

Там напомнили, что регион постоянно помогает спецподразделению в зоне специальной военной операции. В прошлом году глава региона передал подразделению уникальный бронеавтомобиль.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

