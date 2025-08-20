На Ямале выпускают в продажу новую коллекцию брендированной одежды и аксессуаров

29 августа на Ямале стартуют продажи новой линейки брендированной одежды и сувениров, созданной к юбилеям Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа, в рамках подготовки к праздникам были разработаны визуальные концепции юбилейных городов и мастер-бренда Ямала. В его основу легла идея, которая символизирует вклад первопроходцев в становление Ямала, его современное динамичное развитие, при этом сохраняя уважение к традиционной культуре и промышленности.

Концепции мастер-бренда были разосланы во все муниципалитеты округа для активного внедрения в городское пространство – на билборды, арт-объекты, баннеры, а также для использования стилистики в социальных сетях, при оформлении сайтов и во многих других направлениях. Для бизнес-сообщества был разработан каталог сувенирной продукции, из которого предприниматели могли брать готовые макеты и при желании использовать элементы концепции мастер-бренда в своих изделиях.

В коллекции брендированной «ямальской» одежды, доступной для покупки – футболки, худи, анораки, олимпийки, шапки, бейсболки и брюки. Ее дополняют сувениры: шопперы, рюкзаки, брелоки и блокноты. Всего выпущено почти 18 тысяч позиций, выдержанных в фирменных цветах с символикой юбилеев.

Основными точками продаж станут ямальские арт-резиденции, расположенные в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Лабытнанги, Муравленко и Тарко-Сале, окружной Дом ремесел в столице округа, а также праздничные площадки в Дни городов-юбиляров – для этого развернут специальные брендированные точки. Для всех желающих новый ямальский мерч будет доступен для заказа на сайте северныймерч.рф.

Напомним, что в 2025 году Ноябрьску и Новому Уренгою исполняется по 50 лет, Салехарду – 430.

Салехард, Елена Васильева

