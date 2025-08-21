Власти Ямала обсудят с РЖД ремонт вокзала в Ноябрьске

Власти Ямала обсудят с компанией РЖД модернизацию вокзала в Ноябрьске. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Артюхов на встрече с жителями города в рамках поездки по округу «Честный маршрут».

«Давайте поработаем над его ремонтом. С РЖД у нас очень давно хорошие отношения, много делаем вместе. Пару дней назад был в Губкинском, в Пурпе запустили новый вокзал. Мы его построили сами. Мы построили сами вокзал в Новом Уренгое. Так что попросить компанию о текущем ремонте (в Ноябрьске – прим.ред.) возможно. Они не то, чтобы завтра пойдут все ремонтировать, но вопрос о ремонте справедливый», – прокомментировал вопрос горожанина глава автономного округа.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

