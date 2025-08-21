Летчик разбил Ан-26-100 о снежную насыпь и травмировал людей

В ЯНАО осужден пилот самолета, допустивший столкновение со снежной насыпью.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, осужденный 14 июня 2024 года, управляя самолетом Ан-26-100, нарушил технику пилотирования и посадил самолет перед взлетно-посадочной полосой, где он столкнулся со снежной насыпью. В результате происшествия самолет получил повреждения на 20 млн рублей, а четыре пассажира и член экипажа получили травмы различной тяжести. Приговором суда летчику был назначен штраф и лишение права управление воздушными судами на 1 год.

Салехард, Елена Васильева

