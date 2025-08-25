Предправления Сбербанка Греф открыл фонтан и современные кружки в Новом Уренгое

В Новом Уренгое председатель правления Сбербанка Герман Греф открыл фонтан и детский центр допобразования. Он побывал в городе на минувших выходных. В церемонии принимал также участие губернатор Дмитрий Артюхов.

Центр допобразвания называется «Лаборатория». Школьники здесь смогут заниматься в современных лабораториях по 11 направлениям: от биологии и химии до ИТ и робототехники, поясняют в пресс-службе губернатора.

Лаборатория построена в микрорайоне Славянский при поддержке компании «Новатэк». На его возведение ушло два года. Здание имеет панорамное остекление. Интерьер центра выполнен в концепции единения природы и технологий.

«Благодарю всех партнёров – Новатэк, Газпром, Сбер, Сибур, Роскосмос, МФТИ и других – за участие в этом важном проекте. Уверен, для многих ребят увлечение определит выбор будущей профессии. И сегодняшние ученики уже завтра внесут свой вклад в развитие Арктики и всей России», – отметил глава круга г-н Артюхов.

Лаборатория сможет принимать около двух тысяч ребят в год.

В организации допобразования созданы лаборатории по 11 направлениям: «Аэро лаб» для изучения малой беспилотной авиации, «Промробо лаб» – освоение передовых технологий в сфере электроники, мехатроники и программирования, «Физ лаб» – для исследования физических явлений и проведения экспериментов. Направление «Промдизайн лаб» – техника рисунка, макетирование, трехмерное моделирование и прототипирование, векторная графика, конструирование гражданских и промышленных объектов, «IT лаб» – изучение высокоуровневых языков программирования, «VR-AR лаб» – для разработки и создания виртуальной и дополненной реальности, «Data лаб» – для занятий по изучению кибербезопасности и интернет-пространства. «Хим лаб» – углубленное изучение предмета «Химия», «Био лаб» – изучение биологии и подготовка к ВсОШ по предмету, «Авто лаб» – основы ПДД. «Школа 21.Старт» – образовательное направление, где участники 11-14 лет в рамках дополнительного образования могут изучать цифровые технологии, получать актуальные цифровые навыки и развивать мягкие: системное мышление, адаптивность и креативность.

«Я восхищён тем, что увидел в вашем замечательном городе. Возможности, которые здесь предоставляются, – колоссальные. Сегодня мы открыли здесь «Школу 21. Старт». В ней смогут развивать свои цифровые навыки дети, начиная с самого юного возраста. Самое важное, что они смогут получить, – это развитие мягких навыков», – сказал г-н Греф.

Образовательные программы «Школы 21.Старт» разработаны экспертами «Школы 21» и включают обучение актуальным и востребованным навыкам по работе с электроникой, пайкой, 3D-технологиями, интернетом вещей и машинным зрением.

Обучение в «Школе 21.Старт» построено на сочетании проектного подхода и методологии «равный равному». Участники самостоятельно решают инженерные и ИТ-задачи, обсуждают сложные темы в группах и делятся обратной связью со сверстниками.

Планируется, что образовательная организация станет одним из центров по подготовке сборных команд округа к Всероссийской олимпиаде школьников. Здесь будут проводиться олимпиадные смены по предметам естественно-научного цикла – биологии, химии, физике.

Фонтан, который открыли Греф и Артюхов, расположен на на площади Молодёжи у арт-резиденции «Сова». Он возведён правительством Ямала совместно со Сбером. Это большой мультимедийный комплекс. 169 струй, включая систему тумана, взмывают на высоту до 15 метров, синхронизируясь с музыкой и светом. Особенность объекта – водный экран размером 8 на 16 метров, на который можно проецировать видео и лазерные шоу.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

