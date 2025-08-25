Пьяный ямалец ударил полицейского по голове

На Ямале мужчина пойдет под суд за то, что ударил полицейского.

Как сообщил «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в августе 2025 года в селе Овгорт Шурышкарского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар кулаком по голове сотруднику полиции, который в тот момент исполнял свои должностные обязанности.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

Санкцией части 1 статьи 318 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

