На Ямале работает помощник президента России Николай Патрушев

На Ямале в понедельник, 25 августа, работает помощник президента России Николай Патрушев. Председатель Морской коллегии РФ посетил посёлок Сабетта, строящийся Арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России, осмотрел объекты завода Ямал-СПГ, производящего сжиженный природный газ, и терминала морского порта Сабетта.

В аэропорту Сабетты Николая Патрушева встретил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщают в пресс-службе губернатора ЯНАО. Там добавили, что порт Сабетта по итогам 2024 года обеспечивает более 60% грузопотока СМП.

Николай Патрушев обсудил вопросы обеспечения безопасности судоходства в акватории Обской губы.

