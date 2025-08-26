Мужчина душевым шлангом убил жену

В Лабытнанги следователи СРК расследуют убийство.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 22 августа 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с женой, взял душевой шланг и задушил ее. Смерть 44-летней женщины наступила на месте происшествия.

Мужчина задержан следователями СК России в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. В ходе следственных действий, фигурант дал признательные показания. Следователями в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

Лабытнанги, Елена Васильева

