В Салехарде здание больницы сошло со свай

В Салехарде здание старейшей больницы сошло со свай. Происшествие случилось 26 августа, сообщает «Ямал-Медиа».

«В Салехарде здание одного из старейших лечебных учреждений сошло со свай. Больница «Водников» – это старое деревянное строение семидесятых годов прошлого века», – пояснил «Ямал-Медиа».

Пострадавших в результате инцидента нет, сообщил глава города Алексей Титовский. На месте происшествия уже работают специалисты оперативных служб, они ведут осмотр здания. По данным «Ямал-Медиа», врачи больницы буквально до сегодняшнего дня принимали пациентов. Однако состояние здания давно вызывало беспокойство горожан: в соцсетях они жаловались на то, что конструкция держится «на святом духе».

По факту ЧП начала проверку прокуратура РФ по ЯНАО.

«Проверка будет проводиться на предмет управления федеральной собственностью и соблюдения требований охраны труда», – отметили в надзорном ведомстве.

Старейшая больница Салехарда относится к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА). 26 августа здание сошло со свай. Глава города Алексей Титовский сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет. При этом врачи лечебного учреждения буквально до сегодняшнего дня принимали пациентов, напоминает «Север-Пресс».

Как сообщил в ЕДДС Салехарда, 26 агустав 8:49 минут на пульт системы 112 поступило сообщение от сотрудника администрации поликлиники ФГБУ Западно-Сибирского медицинского центра федерального медико-биологического агентства о том, что здание поликлиники по адресу ул. Свердлова дом 2 сошло со свай. На место происшествия направлены силы и средства городского звена. Медицинский персонал эвакуирован самостоятельно. Пострадавших нет.

Здание деревянное 1976 года постройки. Свайное основание – деревянное столбы.

Салехард, Елена Васильева

