На дне города в Ноябрьске выступит «Uma2rman» и «The Hatters»

Власти назвали имена артистов, которые выступят на дне города в Ноябрьске в предстоящие выходные.
«В 19.00 на центральной сцене парка начнутся выступления приезжих артистов – Евы Власовой, «Uma2rman», «The Hatters», – сообщили в правительстве округа.
Весной 2025 года МАУК ГДКиК «Русь» провёл закупку по организации концерта «The Hatters» в день города 30 августа. Стоимость организации выступления группы тогда оценили почти в 2 млн рублей. Однако позднее закупку отменили. Возможно, приезд коллектива оплатил другой заказчик.
Во сколько обошлись Ева Власова и «Uma2rman» и кто их оплачивал – найти не удалось.
Ноябрьск, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»