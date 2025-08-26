На дне города в Ноябрьске выступит «Uma2rman» и «The Hatters»

Власти назвали имена артистов, которые выступят на дне города в Ноябрьске в предстоящие выходные.

«В 19.00 на центральной сцене парка начнутся выступления приезжих артистов – Евы Власовой, «Uma2rman», «The Hatters», – сообщили в правительстве округа.

Весной 2025 года МАУК ГДКиК «Русь» провёл закупку по организации концерта «The Hatters» в день города 30 августа. Стоимость организации выступления группы тогда оценили почти в 2 млн рублей. Однако позднее закупку отменили. Возможно, приезд коллектива оплатил другой заказчик.

Во сколько обошлись Ева Власова и «Uma2rman» и кто их оплачивал – найти не удалось.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

