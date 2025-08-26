В Салехарде прошло большое совещание о развитии Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога сегодня принял участие в совещании по вопросу развития Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей и модернизации инфраструктуры Салехардского речного порта, которое провёл на Ямале помощник президента РФ Николай Патрушев.

В совещании также участвовали полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Как отметил Артём Жога, общая протяжённость внутренних водных путей Обь-Иртышского бассейна, с учётом соседних территорий Сибирского федерального округа, составляет более 20 тысяч километров. Пропускная способность бассейна кратно превышает существующие объёмы перевозок, перспективы развития этих водных путей огромны.

«Президент России не раз подчеркивал важность роли речного транспорта в экономике России. С этого года в рамках нового национального проекта «Эффективная транспортная система» реализуется федеральный проект «Развитие опорной сети внутренних водных путей». Он предусматривает увеличение пропускной способности судоходных путей. Это очень важно для нас в свете пристального внимания к развитию Северного морского пути, грузы для которого могут доставляться в том числе по рекам Обь-Иртышского бассейна», – подчеркнул полпред.

Среди задач, которые необходимо решить, в том числе углубление магистральных участков водных путей, а также развитие существующей инфраструктуры речных портов и флота.

Полпред добавил, что Салехардский речной порт – один из важнейших транспортных узлов Ямала. Портовая инфраструктура имеет ключевое значение для региона в обеспечении Северного завоза и доставки жизненно-необходимых ресурсов и продовольствия в отдалённые территории.

Также сегодня состоялась трёхсторонняя встреча, на которой Николай Патрушев, Артём Жога и Дмитрий Артюхов обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа, собщает прес-служба уральского полпреда.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube