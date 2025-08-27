Участницу схемы торговли водительскими правами в Новом Уренгое будут судить

Силовики продолжают передавать в суд дела участников коррупционной схемы получения водительских прав в Новом Уренгое. Новоуренгойцы через посредников давали взятки сотрудникам ГИБДД, чтобы без экзаменов получить водительское удостоверение.

Одна из посредниц вскоре предстанет перед судом, уголовное дело в отношении неё уже завершено, сообщает Следком ЯНАО.

Квалификация – ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

«По данным следствия, с февраля по март 2025 года в Новом Уренгое 28-летняя женщина организовала незаконную схему получения водительских прав. Обвиняемая выступала посредником между лицами, желающими получить водительские удостоверения без прохождения обучения и экзаменов, и лицом, имеющим связи с представителем регионального управления ГИБДД», – сообщили в следственном управлении СК Ямала.

В мае 2025 года Следком сообщал о вынесении приговора бывшему сотруднику регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД ОМВД России по городу Новый Уренгой. Он с 2023 по 2024 годы получил взятку в 85 тыс. рублей за незаконное оформление водительских удостоверений категорий «А» и «В» без проведения экзаменов. Ему назначили штраф в 600 тыс. рублей. Он, согласно материалам дела, договаривался с инструктором о том, что тот покажет своим ученикам маршрут и все маневры, которые будут во время практической части экзамена. Кроме того, двум жителям Нового Уренгоя – супругам, которые учились ездить на мотоцикле – он проставил отметку об успешном прохождении экзамена, несмотря на их ошибки во время тестирования.

Также осудить должны были временно исполняющего обязанности начальника РЭО ГИБДД УМВД России по г. Новый Уренгой и ещё одного посредника.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

