Ямалец сходил на рыбалку на осетра – остался без улова, денег и лодки

Ямалец незаконно наловил краснокнижного осетра, причинив государству ущерб на 481 368 рублей. Его обвинили в незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов, сообщает пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Дело ушло в суд, который назначил ямальцу штраф в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, рыбак полностью возместил ущерб, который он нанес, а его лодку изъяли в пользу государства.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube