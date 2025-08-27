Ямалец сходил на рыбалку на осетра – остался без улова, денег и лодки

Ямалец незаконно наловил краснокнижного осетра, причинив государству ущерб на 481 368 рублей. Его обвинили в незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов, сообщает пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
Дело ушло в суд, который назначил ямальцу штраф в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, рыбак полностью возместил ущерб, который он нанес, а его лодку изъяли в пользу государства.
Салехард, Елена Васильева
