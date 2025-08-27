В Арктике будут развивать аварийно-спасательный флот

В Арктике начнут развивать аварийно-спасательный флот. Ямал посетил помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. Заседание Совета по защите национальных интересов РФ в Арктике прошло в Салехарде, сообщает «Российская газета».

«Недавно на заседании совета Морколлегии по стратегическому развитию военно-морского флота были приняты решения, направленные на защиту национальных интересов России в Арктике. Они связаны в том числе с организацией судоходства по Трансарктическому транспортному коридору и пресечению провокационных действий иностранных государств в арктических широтах», – пояснил Николай Патрушев.

Ключевыми приоритетами национальной морской политики России являются рациональное освоение природных ресурсов Арктики и инфраструктурное развитие региона. Помимо этого, важно превратить Северный морской путь в безопасную круглогодичную и конкурентоспособную национальную транспортную систему.

Но развитие арктических портов осложняют сложные условия судоходства: реки мельчают, низкий уровень воды не позволяет в полной мере использовать суда типа «река – море» большой грузоподъемности. По словам Николая Патрушева, из-за этого важно создавать на базе портов необходимую инфраструктуру для оказания оперативной помощи судам, выполнения аварийных и поисково-спасательных работ, медико-санитарного сопровождения. «В этих целях необходимо принять дополнительные меры по развитию аварийно-спасательного флота, мест его базирования, созданию навигационного оборудования и авиационной поддержке», – добавил Патрушев.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

