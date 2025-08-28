В Ноябрьске осудили мужчину за осквернение Вечного огня

Жителя Ноябрьска отправят на обязательные работы за то, что он затушил Вечный огонь. В момент совершения хулиганского поступка он был пьяным. Подробности сообщают в прокуратуре Ямала. Решение вынес суд ЯНАО.

«В декабре прошлого года гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории «Площади Памяти» Ноябрьска, в присутствии жителей города при помощи бутылки с жидкостью затушил горелку «Вечного огня», находящегося у памятника павшим в Великой Отечественной войне»,– рассказали в прокуратуре.

Преступление квалифицировали по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти Защитников Отечества, совершённые публично).

В качестве наказания мужчина должен отработать 240 часов.

Приговор не вступил в законную силу.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

