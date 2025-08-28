В Муравленко останется один кинотеатр – он будет работать в обновлённом доме культуры. Зал, который там для этого предусмотрен, покроет все потребности горожан, отметила глава города Елена Молдован в рамках «прямого эфира» в ВК. Существующей зал в КОЦ «Сибирь» работать с осени перестанет.

«Их (кинотеатров – прим.ред.) не будет два. Сейчас у нас кинопоказ осуществляется на базе КОЦ «Сибирь». Но в ноябре мы планируем открыть кинопоказ на базе отремонтированного дома культуры. Понимаем, что эта площадка по всем параметрам более подходящая, более камерный зал. С учётом потребностей наших это будет более экономически целесообразно», – пояснила г-жа Молдован.

Она добавила, что в течение ближайших двух месяцев будет проводиться подготовительная работа – лицензирование, подготовка оборудования и заключение договоров с кинопрокатчиками.

Муравленко, Наталья Ефремова

