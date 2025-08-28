Любителю выпить за рулем пришлось отдать государству свою машину и 240 часов жизни

Житель Нового Уренгоя, который имел привычку садиться пьяным за руль, лишился прав, машины и получил в качестве наказания общественные работы.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, подсудимый, будучи подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ, в июне 2025 г., находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем марки «Мицубисси Галант 2.4» по автомобильной дороге Нового Уренгоя. Его остановил патруль, после установления факта опьянения, мужчину отстранили от управления машиной.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Автомобиль марки «Мицубисси Галант 2.4», принадлежащий на праве собственности осужденному, конфискован и обращен в собственность государства.

Новый Уренгой, Елена Васильева

