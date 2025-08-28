В Надыме завершена реконструкция канализационных очистных сооружений. На объекте закончены все строительно-монтажные работы. С конца июля он введен в эксплуатацию и перешел в режим пусконаладочных работ, которые продлятся несколько месяцев.

Специалисты уже проверили работоспособность всех элементов очистных сооружений. Следующий этап испытания системы предполагает запуск сточных вод, которые пройдут многоэтапную систему очистки, включая ультрафиолетовое обеззараживание.

Надымская станция очистки сточных вод построена в 1979 году. После выполнения ремонтных работ ее мощность увеличилась с 15 тысяч до 20 тысяч кубометров воды в сутки. Обновленные КОС включают в себя несколько цехов и два основных резервуара биологической очистки, объемом по 15 тысяч кубометров. Вода в них будет подвергаться механической и биологической очистке, обезвоживанию осадка с помощью пресс-фильтров, в результате чего уменьшится объем отходов.

На завершающей стадии очистки будут применены барабанные микрофильтры отечественного производства, которые полностью очистят сточные воды от остатков ила, а установки ультрафиолетового обеззараживания завершат цикл переработки. Они заменят хлорный раствор. Объект поможет сохранить экосистемы водоемов и почвы, поскольку удаляет из сточных вод тяжелые металлы, органические соединения и патогенные микроорганизмы.

Общая площадь территории КОС около 107 тысяч квадратных метров. Здесь уже установлено освещение и видеонаблюдение, на завершающей стадии работы по благоустройству.

Надым, Елена Васильева

