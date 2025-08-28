Заканчивается прием заявлений на получение электронного сертификата для школьников

На Ямале завершается прием заявлений на получение электронного сертификата для школьников. Меру поддержки могут получить многодетные и семьи участников СВО. Подать заявление можно через МФЦ или портал «Госуслуги» до 30 сентября.

Большая часть ямальцев в этом году получили сертификаты проактивно. Обратиться за мерой поддержки через заявление необходимо тем, кто встал на учет в качестве многодетной семьи после 1 июня и семьям участников СВО.

Номинал сертификата на покупку школьных принадлежностей и одежды составляет 16 095 рублей. Он привязан к карте «Мир», подключенной к «Морошке».

Всего доступно 64 наименования товаров для школьников. В 2025 году по просьбе родителей в перечень включили верхнюю одежду и обувь.

Реализовать средства можно в сети магазинов «Детский мир», расположенных в округе, в специальном разделе «Озон» и у региональных продавцов до 30 ноября текущего года. Ямальцы пользуются услугами 35 магазинов-партнеров по всему региону. Предприниматели активно подключаются к системе – только в этом году к технологии электронных сертификатов присоединились 12 торговых точек.

Самыми активными предпринимателями выступают бизнесмены из Ноябрьска, Лабытнанги и Нового Уренгоя. Основное преимущество региональных продавцов для родителей – это возможность на месте примерить одежду и обувь, подобрать фасон и размер школьной и спортивной формы, учитывая индивидуальные особенности ребенка, проверить качество изделий и сразу же приобрести необходимые товары, не дожидаясь доставки.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уникальную меру поддержки для многодетных семей внедрили в округе по Указу Президента РФ в мае 2024 года. На одной из встреч губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с участниками СВО и их семьями, супругой военнослужащего Екатериной Назаровой было предложено расширить программу. Глава региона предложение поддержал.

В прошлом году сертификаты получили более 26 тысяч детей из многодетных семей и 1300 детей участников СВО. В этом году выдано уже свыше 25 тысяч сертификатов. Государственную поддержку получили больше 15 тысяч семей, благодаря которой родители совершили порядка 260 тысяч покупок.

Салехард, Елена Васильева

